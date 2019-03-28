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Aile ilişkileri vaka tartışmalarında ele alındı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vaka Tartışmaları’nda bireyin aile içinde ve çevresinde yaşadığı süreçler, kuramsal yöntemlerle değerlendirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:50
Aile ilişkileri vaka tartışmalarında ele alındı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vaka Tartışmaları’nda bireyin aile içinde ve çevresinde yaşadığı süreçler, kuramsal yöntemlerle değerlendirildi.


HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda alanında uzman bilim insanları psikolojik bir vakayı ele alarak konuyu çok yönlü olarak masaya yatırdı.


Sorun öyküsü detaylı incelendi


İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan sempozyum büyük ilgi gördü. Katılımın yoğun olduğu sempozyumda alanında uzman konuşmacılar kuramsal ifadelerle aile içi ilişkileri etkileyen faktörleri, psikoloji yaklaşımları çerçevesinde katılımcılara aktardılar. Vakanın sorun öyküsünün daha önce yaşanılan olayların etkisinden kaynaklandığını ifade eden konuşmacılar bireyin psikolojisinin yaşadığı olayların süreçlerinden kaynaklandığını belirtti. Bireyin küçük yaşta aile içinde yaşadığı kötü olayları, gelecek hayatına da taşıdığında sorunların oluştuğunu ve bundan dolayı da çevresini etkilediği anlatıldı.


Alanında uzman kişiler önemli sunumlar yaptı


Bireylerin geçmişinde yer alan olayların yakın çevresinden veya ailesinden bilgi alınarak incelenmesi yoluyla vakaya ilişkin ipuçlarının ele alındığı vaka tartışmalarında pek çok sunum yapıldı.HKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar “Vakanın Bilişsel Davranışçı Kurama Göre Değerlendirilmesi”, HKÜ Öğretim Görevlisi Doç Dr. Şaziye Senem Başgül “Vakanın Gelişimsel Açıdan Değerlendirilmesi”, HKÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi Gülşah Civriz “Vaka Takdimi”, Dr. Öğretim Üyesi H.Ulaş Özcan “Vakanın Aile İlişkileri Açısından Değerlendirmesi”, Uzman Klinik Psikolog Taha Burak Toprak ise “Vakanın Psikodinamik Kurama Göre Değerlendirilmesi” konularında sunumlarını yaptı.


Katılım ve ilginin yoğun olduğu sempozyum sonunda katılımcılar merak ettiği soruları konuşmacılara yöneltti. Soru cevap kısmının ardından konuşmacılara plaket takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:50
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