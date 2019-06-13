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“Aile İçi İletişim Ve Bilinçli Medya Kullanımı” eğitimi

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Korkuteli’nde Kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellere “Aile İçi İletişim ve Bilinçli Medya Kullanımı” konulu eğitim verildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:10
“Aile İçi İletişim Ve Bilinçli Medya Kullanımı” eğitimi

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Korkuteli’nde Kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellere “Aile İçi İletişim ve Bilinçli Medya Kullanımı” konulu eğitim verildi.


Aile Eğitim Programı çerçevesinde Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmet uzmanı Nebahat Yakışıklı tarafından Korkuteli’nde Kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellere “Aile İçi İletişim ve Bilinçli Medya Kullanımı” konulu eğitim verildi.


Bilinçli Medya Kullanımı hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet uzmanı Nebahat Yakışıklı, “Günümüzde sosyal medyayı, toplumsal ilişkilere tercih eder olduk. İletişimimizi bilgisayar üzerinden sağlayarak, yüz yüze görüşmeler yapmaları unutur olduk. Bu atmosferde büyüyen ve bu dolaylı iletişimi model alan çocuklarımız da bizlerden bir adım öteye giderek bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonları, playstation vb. gibi uyarıcılarla zamanlarını geçiriyorlar. Böylece aile olmayı unutuyoruz” dedi.


Yakışıklı, “Bireylerin kendini ve çevresini anlayabilmesi için iletişime girmesi önemli ve gereklidir. Ailenin çocuğu veya ergeni etkin bir şekilde dinlemesi ve onlara karşı dürüst ve açık olması çocukların duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade etmesinde etkili olabilmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:10
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