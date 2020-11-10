Aile Hekimleri: Virüs tedbirlerine uymayanlara daha ağır ceza verilsin

Ancak halkın önemli bir bölümü ısrarla tedbirsiz davranmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca da bu kesim için bir kez daha “Kovid-19’u hafife alanlar var. Hasta olan, bu fikrini ‘kolay’ değiştiriyor. Zaten değiştirmemek mümkün değil” uyarısında bulundu. Her gün yapılan uyarılara rağmen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde insanların yetersiz toplu taşıma yüzünden kalabalık otobüslerde seyahat etmeleri de vaka sayılarında yaşanan artışa neyin sebep olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, rehavete kapılan binlerce vatandaşın caddelerde gereksiz kalabalıklar oluşturarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, maske takmadan dolaştıkları önlem alan insanları da tedirgin ediyor.



Akit’e konuşan Aile Hekimleri Derneği federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan da, salgının hala halkın bir bölümü tarafından yeterince iyi algılanmadığına ve cezaların hafif kaldığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Kovid geçirmek yada Kovid bulaştırmak sadece kişiyi etkilemiyor. Kişinin etrafındaki kendisi ile temaslı yaşlı, hasta bireyleri ve tüm insanları etkiliyor. Bu noktadan bakınca temaslı olmakta hasta olmak kadar çok önemli bir konu. Temaslı kişilerin mutlaka evlerinden çıkmaması ve raporlarının sisteme otomatik olarak düşmesi gerekiyor. Bir de tedbirsizlere ve temaslı kişilere cezaların artırılması ve önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”