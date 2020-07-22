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Korona Virüs

Aile hekimleri eylül ayından endişeli

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF) Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan Akit’e yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre eylül ayına doğru küresel risk beklendiğini hatırlatarak uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:32:00 - 2020-07-22 10:32:28
Aile hekimleri eylül ayından endişeli

 Göksel Çağlav  Ankara 

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Özellikle Dünya Sağlık Örgütünün virüsün yayılma hızında azalma olmadığı, seyahat özgürlüğü ile bulaş yolunun da artacağı, eylül ayı için küresel risk beklentimizin devam ettiği pandeminin önümüzdeki sonbahar aylarında artış riskinin olduğu açıklamasını da göz önüne aldığımızda biz hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelecekle ilgili kaygısı bir kat daha artmaktadır. Ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminin halkımız tarafından neredeyse normal hayat gibi algılanması ve akabinde tekrar yükselme eğilimine geçen günlük vaka sayıları sanki bu salgının yalnızca sağlık çalışanlarının bir sorunu olduğu algısı oluşturmaktadır. Bu da biz hekimlerin çalışma azmini kıran moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyen bir faktör oluyor maalesef ” ifadelerini kullandı.

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