Aile hekimi nasıl değiştirilir?

AİLE HEKİMİM YOK NASIL KAYDOLURUM?

Her şeyden önce, herhangi bir aile hekimine kayıtlı olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Sisteminizde size atanan bir aile doktoru görürseniz, sorun yoktur. Ancak, bir aile doktoru atanmamışsa, bunu bir dilekçe ile düzeltmeniz gerekir. Bu dilekçeyi en yakın Aile Sağlığı Merkezi'nden kolayca alabilirsiniz. Dilekçeyi doldurduktan sonra ise yine aynı yere verebilirsiniz. Bu başvuru işleminden bir kaç gün sonra yine sorgulama ekranından size atanmış aile hekimini görebilirsiniz.

AİLE HEKİMİMDEN MEMNUN DEĞİLİM, DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM

Aile hekim uygulaması, ikamet adresinize göre size en yakın Aile Sağlığı Merkezi'nde bir hekime sizi atar. Bu durum nedeniyle, bazen vatandaşlarımız doktorlarından memnun olabilirler.Aile hekiminden memnun olmayan kişiler, aile hekimini değiştirmek için dilekçe vererek değişiklik talep edebilirler. Bununla birlikte, 3 ay boyunca aile hekimine bağlı olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni, memnuniyetsizlik için belirli bir zaman geçirme fikridir. Aynı aile hekimini Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurarak 3 ay boyunca doldurduktan sonra "aile doktorunu değiştirmek istiyorum." Söyleyebilirsin. Bu talebe karşı size bir dilekçe verecekler. Doldurduğunuzda, isteğiniz sıraya alınacaktır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME DİLEKÇESİ

Aile hekimi değiştirmek için sizlere Aile Sağlık Merkezlerine hazır olarak gönderilen aile hekimi değiştirme dilekçesi verirler. Bu dilekçeyi doldurup geri vermelisiniz. Bu dilekçe herhangi bir sağlık merkezinden temin edilebilir. Verdiğiniz bu dilekçe üç kopyadan oluşmaktadır. Bu dilekçelerden biri aile hekimine verilir ve biri de Halk Sağlığı Merkezi'ndeki ilgili kişiye verilir. Toplum Sağlık Merkezine gönderilen dilekçelerin kopyaları her ayın 20'sine kadar sunulmalıdır. Hekimin onayı, ayın 25'ine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Sonuç olarak, aile hekimi bir değişiklik talebi sunmasının ardından, talebiniz diğer ayın başında onaylanmışsa, değişiklik yapılacaktır.





TAŞINDIM ADRESİM DEĞİŞTİ NASIL AİLE HEKİMİMİ DEĞİŞTİRİRİM?

Başka bir adreste ikamet etmek, aile hekimini değiştirmek için makul bir sebeptir. Bunun için 3 ay beklemek zorunda değilsiniz. Adres değişikliği yaptıktan sonra, istediğiniz zaman aile hekiminde değişiklik talebinde bulunabilirsiniz. Adres değişikliğinden dolayı aile hekimini değiştirmek için yukarıda açıklanan işlemleri yapmanız gerekir.