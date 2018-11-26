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Aile görünümlü uyuşturucuya polis geçit vermedi

Kahramanmaraş'ta kendilerine 'aile görüntüsü' vererek uyuşturucu sevkıyatı yaptığı öne sürülen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:31
Aile görünümlü uyuşturucuya polis geçit vermedi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde takibe aldıkları ve içerisinde bebek ve çocuğun da bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Aracı emniyetin otoparkına çeken ekipler, burada özel eğitimli dedektör köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yaptıkları aramada, otomobilin motor kısmında 8 kilogram esrar ele geçirdi.

Polis ekipleri, sürücü O.Z. ve araçtaki H.G'yi gözaltına alırken, otomobilde yanlarında bebek ile çocuğun bulunduğu H.G. ve B.G isimli kadınların ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin, Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kendilerine "aile görüntüsü" vererek Kahramanmaraş'a getirmeye ve burada piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:31
  1. Kahramanmaraş
  2. Diyarbakır
  3. Dulkadiroğlu

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