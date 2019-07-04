Aile Eğitim Merkezlerinde sağlıktan hukuka ücretsiz danışmanlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlık, sosyal, psikolojik ve hukuksal ihtiyacına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar uzmanlarla görüşerek sorunlarına çözüm buluyor. Özellikle hukuk ve diyetisyen bölümüne halk yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde halka diyetisyen, psikolog, çift danışmanı ve çocuk gelişim uzmanı eşliğinde birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca Haşim İşcan, Çamlıbel, Fatih ve Ünsal Aile Eğitim Merkezleri’nde 2 ay boyunca yaz dönemi yetişkin ve çocuk kursları düzenleniyor.

Hukuk danışmanlığı, sadece Büyükşehir’de

Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu ve hukuk danışmanlığı hizmeti veren Avukat Semra Hoyrazlı Damar,Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri’nin danışmanlık hizmetlerinden hobi kurslarına kadar birçok alanda Antalyalılara hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, “Merkezlerimizde diyetisyen, hukuk, psikoloji danışmanlarımız, aile ve çocuk gelişim uzmanlarımız var. Vatandaşlarımız randevu alarak ücretsiz olarak bu danışmanlarımızdan destek alabiliyor. Kişilere hukuki problemlerini çözebilmek için önerilerde bulunuyor, hangi yolları izlemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Boşanma, icra ve ceza gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hukuk danışmanlık hizmetimiz ilçe belediyelerinde olmayan sadece Büyükşehir Belediyemizin ücretsiz olarak verdiği bir hizmettir” diye konuştu.

Beslenme eğitimi veriliyor

Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi’nde görevli Diyetisyen İpek Öztaş da, danışanların daha çok kilo problemi, diyabet, kabızlık ve demir eksiliği konusunda geldiklerine dikkat çekerek, uyguladıkları program hakkında bilgi verdi. Öztaş, “Danışanlarımızın ilk olarak kan tahlillerini istiyoruz. Tahlillerini inceliyoruz. Kişinin kilosu, boyu, yaşamı ve yemek yeme düzeni hakkında kendilerinden bilgi alıyoruz. Kişilere nasıl doğru şekilde beslenebileceklerini öğretiyoruz. Bu konuda da oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.

Yiyip içerek kilo veriyorlar

Danışmanlık hizmeti verilen kişilerin 15 günlük periyodlar halinde kontrollerini yaptıklarını ifade eden Diyetisyen İpek Öztaş, şunları söyledi: “Vücuttaki ideal yağlanmaya ulaştığımızda da koruma programına geçiriyoruz. Hedef kiloya ulaşıncaya kadar takibini yapıyoruz. Ayda en az 2 kilo yağ vermeleri gerekiyor. Kendilerindeki değişimi gördükçe mutlu oluyorlar ve devam süreci geliyor.Yiyerek içerek zayıflamanın lüksüne varıyorlar.” Öztaş ayrıca Profesyonel Diyetisyen Danışma Hizmetine yoğun bir talep olduğunu ve şimdiden Ağustos ayı randevularının alındığını ifade etti.