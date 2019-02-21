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Aile düşmanlığı yapanlara 13 STK tepki gösterdi! Aileyi koruma kılıflı sömürü

6284, süresiz nafaka, çocuk haczi gibi aile sorunlarına çözüm isteyen mağdurlara hakaret eden CHP Yüksek Disiplinin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun büyük tepki çekti. Aile STK’ları, “Kimin maaşlı çete olduğunu millet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:24

Aileleri yangın yerine çeviren 6284, süresiz nafaka, çocuk haczi gibi yanlış hukuki uygulamalara çözüm isteyen mağdurlara hakaret eden CHP’li Tuba Torun’a aile STK’larından tepki yağdı. Mağduriyetlerini dile getirenlere ve aile derneklerine “maaşlı çete”, “mağdur taklidi yapanlar” hakaretlerini yönelten CHP Yüksek Disiplinin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun’a tepki gösteren Aile STK’ları, ortak açıklama yayınlayarak “Kimin maaşlı çete olduğunu millet iyi biliyor” dedi. BABADER, Çocuk Hakları Platformu, Bofisder, Tüdaçder, Aile Platformu’nun yer aldığı 13 STK’nın ortak açıklamasında, “Bizlere; gerzek, trol, maaşlı çete, misyoner, ruh hastası, mağdur taklidi yapanlar gibi hakaret ve ithamlarda bulunuldu. Avukat hanım hakaretlere sessiz kalmak bir yana söylemleriyle çanak tuttu. Biz trol olup olmadığımızın, gelir kaynaklarımızın ve dava dosyalarında ‘kusur’ diye bize atfedilen komik hususların savcılıklar tarafından kamuoyu ile paylaşılmasından rahatsızlık duymayacağız. Benzer şekilde kadın derneklerinin ve yöneticilerinin gelir kaynakları, uluslarası bağlantıları nereden fonlandıklarının araştırılmasını istiyoruz” denildi.

Siz de aldıklarınızı açıklayın

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6284 sayılı yasa ve boşanma davalarından avukatların da elde ettikleri gelirlerin açıklanmasını ve vekalet ücreti haricinde nafakadan, ziynet eşyalarından, mal paylaşımından ve tazminatlardan kaç yıl boyunca yüzde kaç pay aldıklarının, her yıl açılan nafaka artırımlarından kendilerine düşen payın ne olduğunun da açıklanmasını talep ediyoruz. Biz yeterince şeffafız, aynı şeyi bizi trol ve gerzeklikle itham edenlerden de bekliyoruz. İthamlarının arkasında durmaya ve ispat etmeye davet ediyoruz. Hodri meydan.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:24
  1. 6284
  2. süresiz nafaka
  3. çocuk haczi
  4. CHP’li Tuba Torun
  5. STK
  6. CHP Yüksek Disiplinin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun
  7. Aile STK’ları
  8. BABADER
  9. Çocuk Hakları Platformu
  10. Bofisder
  11. Tüdaçder
  12. Aile Platformu

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel52 dk önce
    Yasayı koyanları ve bunu haksız kazanca çevirenleri allah ıslah etsin devlet büyüklerinede feraset versin.
  • Hikmet ÜLGERHikmet ÜLGER58 dk önce
    450 tl olan nafaka 650tl oldu,hesap numarası verin oraya yatırayım dedim,hakim ben karışamam avukat karar verir dedi, avukat benimle görüşmedi bile,şimdi 250tl artış için 1600tl kesiliyor,bunun adı gasp değil mi,650 nafaka,950 tlicra kesintisi bunun hesabını soracak bir merci yok mu
  • Münir usta66Münir usta661 sa önce
    Aileden sorumlu bakan ille de bir kadın olacaksa Sema Maraşlı hanımefendi olması gerekir. benim kanaatim budur
  • Iraz yalınnnnIraz yalınnnn1 sa önce
    Hükümetin tüm aile bakanları vasatın çok altında. feminist Dernek temsilcileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınından hiç çıkmıyor Çok etkililer. şarkıcı Sıla'nın gayrimeşru ilişkilerine sahip çıkan bakanlık neden 6284 sayılı kanunun mağdur ettiği erkeklerle hiç ilgilenmiyor.
  • FikrettttFikretttt1 sa önce
    Ne kadar garip değil mi eşcinsellerin ve feministlerin yasalarla korunduğu Cumhuriyet tarihinde başka bir dönem yok.
  • Derya!!Derya!!1 sa önce
    Aslında bu konu ülkenin en önemli meselesi Beka meselesinden daha önemli bir mesele Çünkü aile olmazsa devlet de olmaz ama herkes bu konuya gelince sağırları oynuyor 3-5 feministin attığı 2-3 tweet siyasi iktidara korku veriyor.
  • BilginS..BilginS..1 sa önce
    6284 sayılı kanun tamamen aile yapısı bitirmeyi amaçlayan bir yapıdır. Amaçları kadınları tanrılaaştırıp erkekleri köleleştirerek parçalanmış aileler oluşturup çocukları babasız bırakmak toplum ve ülkeyi parçalamaktır.
  • Ebu Harun Ebu Harun 1 sa önce
    Abi ağzına sağlık...Aile diye mefhumu diye bir şey kalmadı.. Eşim bana senin babanın evine gönderirim diyor ya da kızdırma beni telefonun elimde polisi çağırırım diyorum... Allahım bu günleri de mi görecektik.. Vesselam
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Arkadaşlar. suçu ona bunu Atmaya gerek yok bu kanunlar bizim iktidarımız zamanında çıktı 2013 yılında çıktı. Bu zulmü kaldırmak mevcut hükümetin görevi.

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