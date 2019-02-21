Aile düşmanlığı yapanlara 13 STK tepki gösterdi! Aileyi koruma kılıflı sömürü

Aileleri yangın yerine çeviren 6284, süresiz nafaka, çocuk haczi gibi yanlış hukuki uygulamalara çözüm isteyen mağdurlara hakaret eden CHP’li Tuba Torun’a aile STK’larından tepki yağdı. Mağduriyetlerini dile getirenlere ve aile derneklerine “maaşlı çete”, “mağdur taklidi yapanlar” hakaretlerini yönelten CHP Yüksek Disiplinin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun’a tepki gösteren Aile STK’ları, ortak açıklama yayınlayarak “Kimin maaşlı çete olduğunu millet iyi biliyor” dedi. BABADER, Çocuk Hakları Platformu, Bofisder, Tüdaçder, Aile Platformu’nun yer aldığı 13 STK’nın ortak açıklamasında, “Bizlere; gerzek, trol, maaşlı çete, misyoner, ruh hastası, mağdur taklidi yapanlar gibi hakaret ve ithamlarda bulunuldu. Avukat hanım hakaretlere sessiz kalmak bir yana söylemleriyle çanak tuttu. Biz trol olup olmadığımızın, gelir kaynaklarımızın ve dava dosyalarında ‘kusur’ diye bize atfedilen komik hususların savcılıklar tarafından kamuoyu ile paylaşılmasından rahatsızlık duymayacağız. Benzer şekilde kadın derneklerinin ve yöneticilerinin gelir kaynakları, uluslarası bağlantıları nereden fonlandıklarının araştırılmasını istiyoruz” denildi.

Siz de aldıklarınızı açıklayın

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6284 sayılı yasa ve boşanma davalarından avukatların da elde ettikleri gelirlerin açıklanmasını ve vekalet ücreti haricinde nafakadan, ziynet eşyalarından, mal paylaşımından ve tazminatlardan kaç yıl boyunca yüzde kaç pay aldıklarının, her yıl açılan nafaka artırımlarından kendilerine düşen payın ne olduğunun da açıklanmasını talep ediyoruz. Biz yeterince şeffafız, aynı şeyi bizi trol ve gerzeklikle itham edenlerden de bekliyoruz. İthamlarının arkasında durmaya ve ispat etmeye davet ediyoruz. Hodri meydan.”