Aile düşmanları Akit'e dava açtı

Türkiye’nin yapı taşını oluşturan aile kurumuna Batı merkezli başlatılan sessiz savaşı deşifre eden, yanlış hukuki uygulamaları kamuoyunun gündemine taşıyan Akit’in susturulması için her yol deneniyor. Avrupa ülkelerinden aldıkları para yardımlarıyla Türkiye’de aile karşıtı çalışmalar yürüten Mor Çatı Vakfı’nın “Akit’i susturun” çağrısının ardından, Batı fonlarıyla ayakta duran kadın dernekleri de harekete geçerek aile haberlerinden dolayı Akit’in cezalandırılmasını istedi. Yurt dışı fonlarıyla rezil raporlar hazırlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun basın özgürlüğünü yok sayan suç duyurusunda Akit hakkında kamu davası başlatılması istendi.

"Akit ‘aile’ diyor, susturun!"

Son 10 yılda 1,2 milyon ailenin dağıldığı Türkiye’de aile birliğini çökerten 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, çocuk haczi, genç evlilik yasağı gibi yanlış uygulamaların düzeltilmesi noktasında gündem belirleyen manşetleriyle dikkat çeken gazetemiz Akit, mağdurların sesi ve soluğu olurken, aile bütünlüğünün ortadan kalkması için işbirlikçilerine yüksek bedellerle para akıtan Batı’yı rahatsız ediyor. Aileyi korumaya yönelik atılan her adıma ateş püsküren mihrakların uzantılarından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Akit’in genç evlilik mağdurlarına ilişkin haberleri hakkında suç duyurusunda bulunarak gazetemizin susturulmasını istedi. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün açtığı dava, feminist Avukat Halime Şenli Bilgin tarafından savcılığa sunuldu.

‘İslam’ denilmesinden rahatsızlar, batı ile mukayeseden de!..

TKDF, konuya ilişkin “Bu zulüm bitsin”, “Bu yasa zinayı teşvik ediyor”, “Batı’da teşvik bizde hapis”, “Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın”, “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı”, “Bu rezaletin vebali büyük” başlıklı 6 haberimiz hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün suç duyurusunda, genç evliliklerin Batı ülkelerinde teşvik edilirken Türkiye’de yasak kapsamında bulunduğuna dair haberimizin dahi suç teşkil ettiği iddia edildi. Genç evlilik konusunda İslam’ın kriterlerini gündeme getirdiğimiz “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı” haberi bile suçmuş gibi yansıtıldı. Suç duyurusunda, “Toplumda uygulanacak olan TBMM’nin kabul ettiği yasalardır, din kuralları değildir” denildi.

‘Akit’in muhabirlerini de idarecilerini de cezalandırın'

18 yaş altında evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevlerine atılan kadınların feryatlarına yer veren haberlerimizin “çocuğun cinsel istismarı suçuna kamuoyunu teşvik” yalanıyla ifade edildiği suç duyurusunda, basın özgürlüğünü yok sayan şu sözler yer aldı: “Haberlerden yasal olarak sorumlu tüm kişiler hakkında soruşturma yapılmasını ve haklarında kamu davası açılarak yargılanıp cezalandırılmaları için gereğinin yapılmasını talep ederiz.” Genç evlendikleri gerekçesiyle “tecavüzcü” nitelemesiyle cezaevlerine atılan gençlerin, tecavüz ithamıyla suçlandıkları eşleriyle cezaevlerinde “pembe oda” uygulamasından faydalanarak baş başa kalabildikleri durumu yazdığımız “Pembe oda değil adalet istiyoruz” haberine dava açılmaması ise manidar karşılandı.

Haçlı'nın parasıyla millete kafa tutuyorlar

Akit’in sosyal ve vicdani sorumluluk gereği anayasal çerçevede yayınladığı aile haberlerinden dolayı susturulmasını talep eden TKDF, Türkiye’nin yüzde 40’ının ensest ilişki ile suçlandığı “Türkiye Ensest Atlası” adlı rezil raporun hazırlayıcısı olarak gündeme gelmişti. Aziz milletimizin tamamına yönelik iftira ve hakaret içeren ahlaksız yalanlarla bezeli rapor için TKDF’ye Finlandiya Büyükelçiliği’nden 1 milyon TL’yi aşkın fon aktarıldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı. 14 Eylül 2017’deki “Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar” manşetimiz ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun maskesi düşmüştü.

Mor Çete de "Akit'i susturun" demişti

AB fonlarıyla Türkiye’de etki ajanlığına soyunan Mor Çatı Vakfı da TKDF gibi Akit’in susturulmasını istemişti. Mor Çete, “2018 Ekim-Aralık” adlı e-bülteninde, 6284’ün yıkıcı etkilerine vurgu yaptığı ve aileyi korumaya yönelik ses getiren haberleri gerekçesiyle gazetemizin susturulması için Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu. Bültende, “Basında 6284 sayılı Yasa’yı kötüleme propagandası yapan (...) medya organları hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” ifadeleri yer almıştı.