Aile düşmanı feministlerden Akit Medya ve Sema Maraşlı'ya saldırı girişimi!

Akit TV'de yayınlanan Söz Meydanı programına konuk olan yazar Sema Maraşlı'nın ailenin korunması adına verdiği mücadeleden rahatsız olan feminist 'Kadın Kolektifi' üyesi 3 kadın, yazar Maraşlı ve devlet aleyhine sloganlar atarak Akit Medya binasına girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Akit TV'nin sevilen programı Söz Medyanı'nın dün akşamki konukları Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile yazar Sema Maraşlı oldu. Muhammet Binici'nin sunduğu program devam ederken Akit Medya önüne gelerek yazar Maraşlı ile devlet aleyhinde slogan atan sözde kadın savuncuları, Akit Medya güvenlik görevlileri ile bina önünde bekleyen polis memurlarınca sakinleştirilmeye çalışıldı.

İkna çabalarına rağmen gittikçe saldırganlaşan sözde kadın savunucusu feministler binaya girmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

'Katil devlet' diye bağırdılar

Yazar Sema Maraşlı ile Akit Medya aleyhinde slogan atan feministler, sözde kadın hakları savunuculuğu maskesiyle çığlık çığlığa bağırdıkları 'katil devlet' sloganlarıyla devleti de hedef aldılar.

Türk aile yapısını bozarak toplumu temelinden dinamitlemek isteyen oluşumlara karşı Akit Medya'nın verdiği mücadele kararlılıkla devam edecek.