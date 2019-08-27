Aile dizisi ‘Tatlı Bela’!

Ali Lale

Toplumun kültür yapısına uygun olmayan Tatlı Bela adlı dizinin kanal 7‘de gösterime sunulmasının gayesi ve hedefi ne olabilir? Dizi ve fimleri amacı, gayesi toplumun inancına, kültürüne ve yaşamına yeni bir kalite ekleyerek toplumun çekirdek yapısı olan mükemmel bir ailenin oluşmasında katkı sağlamaktır. Ancak kanal 7’de oynayan Tatlı Bela dizisi bizim aile yapımıza uymayan ülkelerin aile yapısını anlatmaktadır. Bizden bir asır geride olan bu dizinin oynatılması anlaşılıyor ki, bunların amacı Türkiye’nin güçlü bir aile yapısına ulaşma dertleri ve öyle bir düşünceleri de yoktur. Bugün sanat dalı ülkenin gelişmesi için iyi bir şekilde kullanıldığı takdirde ülkenin gelişmesinden büyük katkısı olacağı inancı içerisindeyim.Elbette ki kanalların ayakta kalabilmesi İçin filmleri satın alacaklar ama bunların amacı para kazanmak için topluma ne olursa olsun anlayışının hakim olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür aile ve toplum gidişatına olumsuz etki yapan dizileri uyarmak hepimizin görevidir. Küçük menfaatler uğruna sessiz kalırsak, bir gün gelir, büyük kayıplara uğrarız.