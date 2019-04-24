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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 23 Nisan şöleni

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:36
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 23 Nisan şöleni

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) tarafından 23Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.


Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlMüdürü Cemil İlbaş, ÇEKOMMüdürü Ünal Aksakal, ÇEKOM Merkezi Müdür Yardımcısı Tayfun Şengün, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık,AK Parti Sosyal İşler Başkanı Onur Temizve davetliler katıldı.


İlbaş, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında böylesine anlamlı bir serginin açılışı yapmaktan mutluluk duydukların ı belirterek, kuruluşlarda kalan çocukların her alanda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.


İlbaş, serginin açılışına emeği geçenlere teşekkür ederek,23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramını kutladı.


Serginin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Nene Hatun Çocuk Evlerinde kalan çocuklar için İMKB Anadolu Lisesinin kardeşliğe Uzanan El projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Öğretmen Evinde düzenlenen etkinliğe AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İMKB Anadolu Lisesi MüdürüTaner Aykut , proje görevlileriÖğretmenGönül Bostancı, Bülent İnanç veçocuklar katıldı.


Etkinliğe katılan çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek,renkli görüntüler oluşturdu.


AÇSHİl Müdürü İlbaş, İMKB Anadolu Lisesi yönetici ve öğrencilerine böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti.


İlbaş, “Sosyal sorumluluk gereği yapılan bu etkinlikler çocuklarımızı mutlu ediyor. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur Bütün çocukların bayramını yürekten kutluyor, onlara tertemiz ve neşe dolu bir dünya diliyorum.” dedi.


Etkinlikler kapsamında ayrıca ÇEKOMMüdürlüğü tarafındanEngelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuklara yönelik eğlence programı düzenledi.


İlbaş burada yaptığı konuşmada,23 Nisan etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini belirterek,çocukların tarihi bilincinin artması noktasında bu gibi etkinliklerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi korusundaki engelliler veÇocuk EvleriKoordinasyon Merkezinde kalan çocuklarşarkılar seslendirerek, halaylar eşliliğinde eğlendi. Program pasta kesimiyle sona erdi.


Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz Çocuk Evlerini ziyaret ederek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ile fikir alışverişimde bulundu.


Kaygusuz çocuklarla sohbet ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:36
  1. sergi
  2. sanat

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