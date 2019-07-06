Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 56 İş Müfettişi Atandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 56 İş Müfettişi’nin atanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 56 İş Müfettişi’nin atanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre,

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Zehra Gülşah Arabacıoğlu, Talip Dönmez, Tevfik Mustafa Tuna, Abdullah Yıldız, Zeynep Akyürek Orman, Uğur Mavi, Vehbi Cankat Güneş, Ahmet Altan Akbaş, Beste Desticioğlu, Merve Demirci, Yasemin Sakarya, Ali Gül, Fatih Örnek, Lokman Atik, Tuğba Yiğit Yılmaz, Ayşe İdil Peşan, Bekir Kayran, Ceyda Demirer, Çağla Öksüz, Emrah Boyacıoğlu, Emre Alhayıroğlu, Ender Koca, Fatih Aydın, Fatih Kirit, Gökhan Dürümlü, Halil İbrahim Kocaer, Mustafa Şentürk, Oğuz Aydın, Pelin Pınar Koçak, Sadık Sezer, Selçuk Aytemir, Serhan Güner, Serhan Şuvak, Sezai Türeoğlu, Ali Sezer, Aydın Binici, Bertan Başar Erkeksoy, Mehmet Selim Özcan, Okan Duman, Şeyhmus Kadir Kanberoğlu, Volkan Huluz, Ali Emrecan Algın, Ayşe Özten Budak, Aytaş Ergil Özen, Elvan Gülçiçek Demirel, Fatih Özkul, Gürhan Teker, İlker Can Sayım, Mehmet Köseler, Mehmet Sait Erzincan, Murat Er, Onur Türker, Ömer Faruk Bostan, Sedat Avcı, Serhat Akpınar ve Pelin Tonka’nın atanmasına karar verildi.

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