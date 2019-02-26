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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AİÇÜ Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği protokolü imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 21 üniversite arasında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:39
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AİÇÜ Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği protokolü imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 21 üniversite arasında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amacıyla protokol imzalandı.


Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve diğer 20 üniversitenin rektörleri katıldı. Bakan Yardımcısı Ergezen, törende yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde oluşturmayı hedefledikleri iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde, bütün tarafların hassas davranmasının önemini vurguladı. Protokoller kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa Kemal, Gaziantep, Bingöl, İstanbul Medipol, Muğla Sıtkı Koçman, Kırklareli, Düzce, Kırşehir Ahi Evran, İzmir Ekonomi, Başkent, 9 Eylül, Ondokuz Mayıs, İzmir Demokrasi, Yalova, Gazi, Pamukkale, Altınbaş ve Kayseri Üniversiteleri ile iş birliğine gidildi. Protokoller kapsamında İSG alanında gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:39
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