Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla,her tarafınmemnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla,her tarafınmemnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.18 Nisan 2019 Perşembe 11:56
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla,her tarafınmemnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.
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