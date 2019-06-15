Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

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