Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selç
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.15 Haziran 2019 Cumartesi 09:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.
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