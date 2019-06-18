Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

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