EYT son dakika gelişmesi Emeklilikte yaşa takılanlar yasası son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi Emekli maaş zamları bankaya ne zaman yatacak? Soruları merak ediliyordu. EYT, 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin son dakika açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Hükümet EYT konusunda son dakika açıklamasında neler söyledi? EYT yasasında son durum ne?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme için de, "Şu anda gündemimizde yok. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak." diye konuştu.

300 bin kişi emeklilik hakkına sahip olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, “emeklilikte yaşa takılanlar” ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yakında gerçek metnin açıklanacağını ifade etti. Şimdilik taslak metinde her erken emekli olunacak yaş için “yüzde 5’lik bir indirimi” varsayılsa da henüz kesinleşmediğini belirtti. Gökalp, yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK’lının) emekli olma hakkı elde edeceğinden maliyet unsurunun Maliye Bakanlığı tarafından hesaplandığını da belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlar grubu, “Emekliliğimize yaş şartından kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim, aylıktan indirim yapmasınlar” teklifi Başkana sorulduğunda, “bu teklife de sıcak baktığını ve konuyu değerlendireceklerini, bu uygulanırsa günlük en az 10.5 lira borçlanmak gerekeceğini” belirtti.

Sadece SSK’lılara Erken Emeklilik

Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilikhakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT konusunda ne demişti?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "emeklilikte yaşa takınlarla" ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." demişti.

Erdoğan EYT konusunda son noktayı koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir emeklilikte yaşa takılanlar Meclis'ten çıkacak haberi bekliyordu. Başkan Erdoğan erken emeklilik tartışmalarına son noktayı koydu.

“Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 11 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından basın toplantısında, EYT(emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Bu konu bugün gündeme gelmedi. Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil." demişti.