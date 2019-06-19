Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.