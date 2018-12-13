ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan ikinci eylem planı kapsamında da vatandaşımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak birinci icraat programı kapsamında öngörülen hedefleri başarı ile tamamlamanın ve verilen sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan ikinci eylem planı kapsamında da vatandaşımız için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

100 günlük eylem planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen icraatlara yer veren Selçuk, bu kapsamda muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve evde bakım yardımı almayan vatandaşlara aylık 200 TL'ye kadar elektrik fatura desteği sağlandığını, kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçların da karşılandığını bildirdi.

Çoklu doğum yapan annelere çocuk başına 150 TL ödendiğini aktaran Selçuk, "İkiz ve üzeri doğumlarda ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek olmak amacıyla, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 150 TL çoklu doğum yardımı programını hayata geçirdik ve başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinde almaya başladık." bilgisini paylaştı.

Sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonun güçlendirilmesini sağlandığını belirten Selçuk, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile 24 kurum arasında veri akışının sağlandığını, kamu kaynakları ile yürütülen sosyal yardım programlarının Bakanlık çatısı altında toplandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı ile e-Belediye sistemi üzerinden veri alışverişine başlandığını bildiren Selçuk, iki bakanlığın veri tabanları entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

- Okul destek projesi ile 10 bin çocuğa ulaşıldı

Bakan Selçuk, okul destek projesi ile 10 bin çocuğa ulaşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sosyo ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitap incelenmiş olup çocuk dostu kitapların isimleri kamuoyu ile paylaşıldı."

100 günlük eylem planı kapsamında, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ziyaret edilen hane sayısını 100 günde 526 binden 1 milyon 7 bine çıkardıklarını anlatan Selçuk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Uyum Birimlerinin de sayısının artırıldığına işaret eden Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezi sayısını 316’ya, Sosyal Uyum Birimi sayısını da 100 günde 15'e yükselttiklerini aktardı. Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri konusunda 128 bin kişiye farkındalık eğitimi verildiğini belirten Selçuk, bu kapsamda 50 bin kişiye ulaşma hedefinin yaklaşık 2,5 katlık bir oranla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, SGK ve Bakanlığına bağlı ilgili diğer birimlerin, idari kayıtlarının birleştirilerek Ulusal Engellilik Veri Tabanı oluşturulduğunu, bu şekilde engellilik politikasının geliştirilmesi ve engellilere hizmet sunan kurumların hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yerli plazmadan kan ürünleri üretimi projesinin 2019 Ocak ayı itibariyle uygulanacağına, 5 yıl sonra da Türkiye'de ilk üretimin gerçekleşeceğine dikkati çeken Selçuk, "Mesleki Eğimde Kupon Sistemi", "İşe İlk Adım Projesi", emekli aylıkları ile engelli, genç ve kadınların istihdamının yanı sıra eğitim programlarıyla ilgili düzenlemelerin de hayata geçirildiğini bildirdi.



