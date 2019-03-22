Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2002'de İŞKUR'un tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı 24 bindi. 2018'e baktığımızda ise sadece Samsun'da 26 bin 155 vatandaşımızı istihdamla buluşturduğumuzu görüyoruz. Ülke genelinde

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