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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.
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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
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