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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

06 Aralık 2018 Perşembe 11:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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