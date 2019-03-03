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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit aileleriyle bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 00:02
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit aileleriyle bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehit aileleriyle bir araya geldi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kdz. Ereğli ilçesinde şehit aileleri ile bir araya geldi. Tatoğlu Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Bakan Selçuk, “Bizim siyaset ve hizmet anlayışımızın temelinde insan var. İnsanı sevmek var. Çünkü biz her zaman ne diyoruz, insanı yaratılandan ötürü sevdiğimizi dile getiriyoruz. Milletimize hizmetkar olmak, milletimizle hemhal olmak için çalışıyoruz. Gerek sosyal yardımlarımızdan gerek sosyal hizmetlerimizden bu programlara ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yararlanması için azami gayret gösteriyoruz. 17 yılda eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın” diye konuştu.



“Erişilebilirlik konusunda da yerel yönetimlerimizle birlikte ciddi adımlar attık”


Engellilerin erişe bilirliği konusunda yerel yönetimlerle çalışmalar yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, “Özel gereksinimi olan kardeşlerimizin sosyal hayata katılımlarını desteklemek onların engellerini bir nebze ortadan kaldırmak için de 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Erişilebilirlik konusunda da yerel yönetimlerimizle birlikte ciddi adımlar attık. Erişilebilirliği artırmak adına da bu çalışmaları yapıyoruz. Kaldırımların, yaya geçitlerin, park gibi açık alanlar, toplu taşıma araçları ile ilgili belediyeciliğin her alanında erişe bilirliğin olmasını zorunlu hale getirdik. İnşallah AK Parti belediyeciliği ile Zonguldak’ta da Ereğli’de de erişe bilirlik daha da artacak. Daha da çoğalacak. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla 2018’de 513 bin engelli vatandaşımıza destek olmaya devam ediyoruz. Eylem planımızın hayata geçmesini sağladık. Bu plan ile birlikte eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan personel yetiştirilmesi, yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını ayrıca gündüz bakım merkezlerine açılmasını hedefledik. Özellikle özel gereksinimi olan kardeşlerimizin ailelerinin gündüz bakım merkezlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda engelli yaşam merkezlerini çoğaltmaya 2019’da azami gayret göstereceğiz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatının içinde ne kadar çok içinde olmak istediklerini bildiğimiz için onların istihdama katılımını teşvik ediyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin civarındaydı. Bugün bu rakamı on kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Bugüne kadar 1855 engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Zonguldak’ta 922 engelli vatandaşımızı aktif iş gücü programlarından yararlandırdık. İŞKUR var. Bu programlara mutlaka başvurmanızı diliyorum. Ayrıca girişimcilik eğitimlerimizi de başarıyla bitiren Zonguldaklı 3 engelli kardeşimize 136 bin lira hibe desteği vererek kendi işyerlerinin sahibi olmak için teşvik ettik. İnşallah bu hibe desteğini daha çok kardeşimiz almaya hak kazanacak diye umut ediyoruz. Biz sizleri hiçbir zaman kendi ailemizden ayrı görmüyoruz. Yaralarınızı birlikte sarmayı, sevinçleri birlikte çoğaltmayı ve üzüntülerimizi birlikte azaltmayı hedefliyoruz. Bizler devlet olarak imkanlarımız çerçevesinde bütün kardeşlerimizin, ailelerimizin yanlarında olmayı hedefliyoruz. Gerek engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda sizler bize emanetsiniz, biz de size emanetiz. Kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isteriz. Bugün sizlerin güçlü iradesi ve hükumetimizin güçlü duruşu sayesinde bu güçlü irade 31 Mart seçimlerinden de zaferle çıkarak 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bugün organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Bakan Selçuk, buradaki programının ardından Gülüç Belediyesine hareket etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 00:02
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