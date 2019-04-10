Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz."

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