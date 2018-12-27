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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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