Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Atina'da bombalı saldırı!
8 üniversiteye yeni rektör
Skandal açıklama! Almanya YPG'ye ağlıyor
Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi
Toroslar'da 3.1 milyon liralık taşınmaz satışı
CERN'de Bizans oyunları! Türkiye’nin işi zorlaşacak
İsrail kendini feshetti
NVİ Genel Müdürlüğünden o haberlere ilişkin açıklama
Belçika mahkemesinden DAEŞ talimatı!
Bursa'da 300 polisle huzur denetimleri
25 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
6 ilde okullar tatil edildi! İşte o iller...
AK Parti'den Suriye çıkışı: Rusya'ya heyet gidecek
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler
Ankara'da korkutan yangın! Birden alev aldı
Rusya'dan kritik 'terörle mücadele' görüşmesi!
Ankara'da feci kaza! 2'si imam, 3 ölü
Dev operasyonda cephanelik ele geçirildi
Sözcü'nün 'Darülaceze' haberi yalan çıktı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.
27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Gündem
YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor
Gündem
CHP’de oy için her yol mübah! Muğla’da Noel’ci İstanbul’da dinci
Sağlık
Her elini kulağına atan keşke ezan okuyacak olsa! Kulak tıkanmış, ağrıyor olabilir
Yaşam
Boşa çalışmasın, sebzeyi, somonu, tavuğu da pişirsin
Okur Postası
Soros ve minik dernek ile vakıfları defolup gidiyor
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Özgürlük hepimize gerekli!..
Abdurrahman Dilipak
Oltaya din takarak Müslüman avlamak
Ahmet Varol
Sudan’da gösteriler
Ali Erkan Kavaklı
Asım’ın neslini özlemek yerine Asım’ın nesli olmak
Ali Karahasanoğlu
Halkı isyana çağıranların cezası ne olsun?
Atilla Özdür
Cehalet mi şeytanlık mı?...
Hüseyin Öztürk
Mehmet Akif: Sözüm Odun Gibi Olsun, Hakikat Olsun Tek
Rasim Bolbol
“Halk, halk” diyerekhalkçı olunmuyor
Son Eklenen Haberler
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
Dolar/TL, 5,2890 seviyesinde işlem..
Bakan Akar, "Yılın Fotoğrafları"..
BES'te yeni düzenleme! Tekrar dahil..
Bir tonluk bomba ses hızını aştı,..
YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor
Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu
"Sehven" ceza kesilen motosikletliye..
Gram altın 216 lira seviyelerinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs..
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
Savunma sanayiide tarihi anlar! Bakan..
Gökmen Çiçek kimdir nerelidir?
Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?
İZBAN zam teklifini geri çekti
Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
Günün Karikatürü
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
YORUM YAZ