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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Endonezya'da

Bakan Selçuk, Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ve İşgücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü- Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Endonezya arasında Halk Sağlığı Sigortası hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Endonezya'da

CAKARTA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya ziyareti kapsamında Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ve İşgücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü.

Bakan Selçuk, Endonezya ziyaretinin ilk gününde başkent Cakarta’da Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede, Türkiye ve Endonezya'nın sosyal hizmetler alanında uyguladığı politikalar masaya yatırıldı.

Görüşmede, 2023 yılı için 10 milyar dolar olarak hedeflenen ticaret hacmine ilişkin adımlar ele alındı.

Bakan Selçuk görüşmede, Endonezya ile yakın iş birliğinin Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G-20, D-8 ve MIKTA gibi uluslararası platformlarda etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, Güney Doğu Asya'daki stratejik ortaklığın önemine değindi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu hakkında da bilgi veren Selçuk, Türkiye'de sosyal yardımların son 17 senede 21 kat arttığını ve bu yıl 7,5 milyar doların üzerinde yardım verildiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) demokrasi ve ulusal güvenlik açısından oluşturduğu tehlikeye de dikkati çeken Selçuk, Endonezya'ya gerekli önlemleri alması konusunda çağrıda bulundu.

Bakan Selçuk, Endonezyalı mevkidaşını İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kasım ayında Türkiye'de yapacağı sosyal kalkınma alanındaki ilk konferansına davet etti.

Bakan Kartasasmita da yoksulluğun azaltılması ve sosyal güvenlik alanlarında uyguladıkları politikalarla yardıma muhtaç durumdaki çok sayıda aileye ulaştıklarını söyledi.

Kartasasmita, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya yapmayı planladığı ziyareti büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

İki bakan, açıklamalarının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Endonezya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik İdaresi arasında Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı.

Her iki ülke arasında sosyal refah alanında mutabakat zaptı imzalandı.

- "Sosyal Çalışma Programına güçlü bir talep aldık"

Bakan Selçuk, daha sonra İşgücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri'yi ziyaret etti. Buradaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğinde alınan mesafe ele alındı.

Türkiye'nin iş gücü piyasası dinamiklerine değinen Selçuk, 82 milyonluk nüfusun yüzde 40'ının 24 yaşın altında olduğunu vurguladı.

İstihdamı artırmak için oluşturulan teşvik politikalarına değinen Selçuk, İstihdam Seferberliği kampanyasıyla yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk ilave istihdamı hedeflediklerini anımsattı.

Bakan Selçuk, genç istihdamına yönelik yenilikçi bir bakış açısına sahip olduklarını ve yakın zamanda uygulamaya başladıkları Sosyal Çalışma Programı'na da oldukça güçlü bir talep aldıklarını belirtti.

Toplantıda kadınların iş gücüne katılımı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve sosyal güvenlik reformu alanlarında Türkiye'nin 17 yılda kaydettiği başarıların pek çok ülkeye örnek nitelikte olduğu vurgulandı.

Bakan Selçuk, iş gücü alanında da iki ülke arasında geniş kapsamlı bir mutabakat zaptı imzalanması yönünde teklifte bulundu.

İş Gücü Bakanı Dhakiri de mutabakat zaptına ilişkin nihai metnin eylüldeki G-20 İstihdam Bakanları Toplantısı'na kadar yetiştirilmesine özen göstereceklerini belirtti.

Endonezyalı Bakan ayrıca, her iki ülkenin genç nüfus dinamiğinin benzer bir yapı sergilediğini belirterek, G-20'de genç istihdamına ilişkin politikaların daha güçlü bir şekilde teşvik edilmesi konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
  1. Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Endonezya

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