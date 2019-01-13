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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek."

13 Ocak 2019 Pazar 10:10
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek."

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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