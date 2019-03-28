Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi) Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz."

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