Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı."

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