Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıSelçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Bakan Selçuk, Antalya’daki istismar vakası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı

açıklamada, "Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız" ifadesini kullandı.

Selçuk şunları kaydetti:

"Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz. Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."