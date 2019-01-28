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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:05
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