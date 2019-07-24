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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
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