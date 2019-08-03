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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3'ü kanser olmak üzere 92 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3'ü kanser olmak üzere 92 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58
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