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Korona Virüs Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Korona Virüs

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personele yönelik alınması gereken Covid-19 önlemlerine ilişkin kuralların hatırlatıldığı genelgeyi 81 ile gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:14:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlık, Covid-19 tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede, özellikle huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesi ve bu kurumlarda çalışan personele yönelik şubat ayından itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini hatırlattı. Alınacak önlemler ve uygulamalar ile ilgili kuralların hatırlatıldığı genelgede, şu uyarılara yer verildi:

"Bu kurumlarda çalışan personelin vardiyaları öncelikle 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek. Hastane dönüşünde izolasyon süresi ise 14 olarak uygulanacak. 14 gün izolasyon mümkün değil ise en az 10 gün izolasyon yapılacak. Nisan ayından bu yana yapılan, personele çalışmaya başlamadan önce uygulanan PCR testi yine devam edecek. Vardiya öncesi test yapıldıktan sonra kişilerin tam izolasyon kurallarına uyarak izole olmaya devam etmesi, test sonucu açıklanmadan personelin çalışmaya başlatılmaması, yapılan PCR test sonucu negatif olarak bildirilen personelin çalışma alanına alınmasına özen gösterilecek."

Sosyal etkinliklere izin verilmeyecek

Kurumda çalışan personelin birbirleriyle sosyalleşmesinin mümkün olduğu kadar sınırlı düzeyde tutulacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kişilerin toplu olarak bir arada yemek yemeleri engellenecek. Bakanlığa bağlı yerlerde sosyal etkinliklere izin verilmeyecek. Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat ara ile yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra hastaneden taburcu edilecek. Temaslı olarak tespit edilen kişilerin izolasyonlarının bulundukları yerlerde tek kişilik alanlarda yapılması, tek kişilik alanlarda mümkün değil ise en az sayıda kişi ile olacak şekilde izolasyonları sağlanacak. Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre yürütülecek."

 

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