Aile, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra ZümrütSelçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek’i şehit aileleri için veril

Aile, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra ZümrütSelçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek’i şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovulması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk’ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır. Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kınıyoruz. Kendilerini tüm şehit ailelerimizden özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.