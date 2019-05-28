Aile boyu sahur ekibi Tekirdağ’da Bulgaristan göçmeni aile, bir asrı geçkin zamandır mahalle sakinlerini manilerle sahura davet ediyor.

Tekirdağ’da Bulgaristan göçmeni aile, bir asrı geçkin zamandır ramazan aylarında Tekirdağlıları sahura kaldırıyor. Bulgaristan’dan 1885 yılında Tekirdağ’a göç eden Sirkeci ailesi, burada müzisyenlikle geçimlerini sağlarken ramazan ayında da Tekirdağlıları sahura kaldırmaya başladı. Bir asrı geçen zaman içinde babadan oğluna devrolunan bu geleneği Hasan ve Murat Sirkeci kardeşler sürdürüyor. Karacakılavuz Mahallesi’nin 20 yıldır davulculuğunu yapan Sirkeci kardeşler, mahalle sakinlerini manilerle sahura davet ediyor. Hasan Sirkeci bazı geceler yanına 3 yaşındaki Said Ensar ve kardeşinin oğlu 7 yaşındaki Hasan Sirkeci i’yi de alıyor. Minik davulcular boylarına göre yaptırılmış davulları takarak sokakları arşınlayıp dede mirası geleneklerine sahip çıkıyor.

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