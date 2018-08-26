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Aile boyu hırsızlık! Anne ve 2 kızı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 alışveriş merkezine müşteri gibi girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:56
Aile boyu hırsızlık! Anne ve 2 kızı adliyeye sevk edildi

Dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasına müşteri gibi giren İran uyruklu anne Nazain S. (54) ile Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18), tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, bir süre içeride vakit geçiren ailenin birkaç ürün aldığını mağaza çalışanı güvenlik kamerasından fark etti. Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayıp durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.'nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok ilindeki AVM'ler den de hırsızlık yaptığı ileri sürülen İranlı aile emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:56
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