Aile; bir toplumun en önemli kurumudur. Aileler ne kadar kuvvetli olursa toplum da o derece kuvvetli olur. Yok eğer zayıf olursa toplum da o derece zayıf olur.

Türk aile yapısı en az dört bin yıllık bir tecrübeden geçerek bugünlere gelmiş durumdadır. Nasıl ki İslam’da aile önemliyse Türk gelenek ve göreneklerinde de aile o kadar önemlidir.

Yalnız günümüzde aile kurumu bazı nedenlerden dolayı bir miktar savrulmalalarla karşı karşıyadır. TÜİK verilerine göre yani Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre bu ülkede her sene en az yüz elli bin çift boşanmaktadır. Bu rakam çok büyük bir orandır. Tehlike çanları çalmaktadır. Dikkatli olunmalı ve vakit geçmeden gerekli önlemlerin alınması lazım gelmektedir.

Boşanmaların mahkeme kayıtlarındaki sebeplerine baktığımız zaman yüzde elli civarında maddi imkansızlıklar, yüzde yirmi beş civarındaki şiddetli geçimsizlik, yüzde yirmi civarında da aldatma gelmektedir.

Bu boşanmaların bu oranlarda yüksek olmasının en önemli sebepleri arasında da medyanın geldiğini önemle vurgulamak isterim. Bu konuda yorum yapmaya geçmeden önce bu magazin televizyonların sahiplerinin muhafazakar olduğunu aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi şu yorumu yapmadan geçemeyeceğim. Bu nasıl bir muhafazakarlıktır ki televizyonlarındaki yayınlar akıl tutulması bir şekilde aileyi yıkmaya yönelik. Bu magazin televizyonlarında bir tane aileyi önceleyen yapım bulamazsınız. Eğer merak ederseniz bir tanesine bakın orada da göreceksiniz o yayında bir kadın elli erkekle düşer kalkar bir erkek evli kadından çocuk yapar daha ilerisini ise benim hayam kaldırmaz.

Aslına bakarsanız bu ülkede her türlü insan bulursunuz. Ama ne hikmetse kendini Müslüman olarak tanımlayan üç beş kişiden başka bulamazsınız. Örnek verdim. Adına muhafazakar diyorlar ama adamların televizyonlarında akıl tutulması bir yayın politikası güdülmektedir. Birde üstüne üstlük bu televizyonlar izlensin diye de propaganda yapılmaktadır. Yahu kardeşim bu yayınları izleyen kişide yani kadın erkekte haya kalır mı?! Ben cevap vereyim kalmaz kardeşim. Bu dizilerde her daim ahlaksızlık her daim açık saçıklık her daim zengin hayat pompalamakta.. Bu yayınları izleyen genç nesil ne yapıyor onlar gibi olmak bu şartlarda çalışarak olması mümkün değil peki bu durumda genç kardeşim ne yapıyor; bazıları AHLAKSIZLIĞA BAŞVURUYOR. Yani gayri meşru yollara başvurmaya başlamaktadır. Bu magazin televizyonlarında bir tane ahlaki değerlere önem verildiğini göremezsiniz. Neden böyle!? Çünkü bu toplumda okur yazarlık oranı çok düşük de ondan. İnsanımız okumuyor. Okumuyor her daim vakit geçirmek için magazin televizyonlarına bakılıyor peki ne oluyor bu televizyonlardaki yayınlar gizli amaçla dışarıya hizmet ettiğinden insanımızı bozuyor. Magazin televizyonlara dikkat.