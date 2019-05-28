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Aile Bakanlığından pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili suç duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeler içeren kitap hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:34
Aile Bakanlığından pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili suç duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeler içeren kitap hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:34
  1. kitap

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