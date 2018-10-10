Aile bakanlığına duyurulur

Hüseyin Akın İstanbul Okur Postası Konu ülkemiz genelinde canımızın bir parçası olan gençliğimizin durumu her geçen gün genellikle de büyükşehirlerde içimizi parçalıyor.

Şöyle ki; cadde, sokak ve parklarda başıboş dolaşan bu gençliğimiz ülkemizde bulunan terörü güçlendiriyor ve terörün ekmeğine de yağ sürmüş oluyorlar. Bu nedenle de hırsızlıklar, dolandırıcılık, gayrimeşru suçların, yıkıp-yakmaların çoğaldığını bu nedenle halkımız geç saatlerde sokağa çıkmaya, sabah namazlarına camilere gidişlerinde tedirgin oluyorlar.

Bu felaketin farkına varan Diyanet İşleri Başkanlığımızülke genelinde il ve ilçe müftülüklerine 2018’in ilk aylarında genelgeler göndererek bu ortalıkta başıboş dolaşan gençlerimizin camilere çekilmesi ve buralarda dini eğitimler verilsin diye uğraştı.

Bugüne kadar gelişme olmadı. Demek ki buralarda bu işin üstesinden gelemediler. Değerli başkanım, bu ortalıkta dolaşan gençlik çoğunlukla anne-baba boşanmış, parçalanmış ailelerin çocukları.Evlerinde huzur bulamayınca huzuru sokakta arıyorlar. Ülkemizin en kanayan yaralarından birisi de bu boşanmalar.

Bu boşanmalar ülkemize hem maddi hem manevi yönden büyük zarar veriyorlar. Ortalığa kin ve nefret tohumu saçıyorlar ve ülkemiz için son derece tehlikeli ve çok vahim kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu boşanmalara da sınırlamalar getirilmeli. Yoksa hem ülkemize hem de gençliğimize yazık etmiş oluruz.

Dinimiz, aile ortamına çok önem vermektedir.

Bu gençliğimiz hem aileleri tarafından hem de halkımız tarafından dışlanmış durumda. Bu da son derece yanlış.

Bunlar bizim çocuklarımız. Bunların geleceğinden 81 milyon nüfusumuz sorumludur. Allah katında bu boşanmalar neticesinde en büyük sıkıntıları çocukları yaşıyor. Bunun bedelini de ülkemiz ödüyor. Bu nedenle de bu boşanmalar caydırıcı kanunlarla da mercek altına alınmalı. Sanki boşanmayı moda haline getirdiler.Her ailede bir veya iki tane boşanan var.

Halbuki her boşanan ailede arş sallanır diyor Cenab-ı Allah. Bu olumsuzluğu asgariye indirebilmeniz için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak devletimizin tüm imkânlarını kullanarak Cenab-ı Allah’ın da yardımı ile tüm halkımızın da dualarını alarak azimli, kararlı olarak bu işin üstesinden geleceğinize kalbimle inanıyorum.

Çünkü Cenab-ı Allah da sizlerle beraber olacaktır.