Aile Bakanı Selçuk Bayrampaşa’da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

İSTANBUL (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bayrampaşa’da Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakan Selçuk, "Sevinci paylaşarak artıran, acıyı da paylaşarak dindiren büyük bir aileyiz. Engelli kardeşlerimizin enerjisi bize daima büyük bir umut verdi" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik "Gözünüz arkada kalmasın, onlar artık bize emanet" sloganıyla Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’ni açtı. Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve MHP İlçe Başkanı Yaşar Kaba, engelli ve aileleri ile birlikte birçok vatandaş katıldı. Engelli vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği 2 katlı merkeze aileler gönül rahatlığı ile engelli çocuklarını ya da yakınlarını günübirlik bırakabilecek.

“Engelli kardeşlerimizin enerjisi bize daima büyük bir umut verdi”

Engelliler ve aileleriyle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bugün her engeli aşarak hayata dair umutlarını diri tutan engelli kardeşlerimiz ve onların ailelerinden dolayı beraber olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk içindeyim. Sevinci paylaşarak arttıran, acıyı da paylaşarak dindiren büyük bir aileyiz. Engelli kardeşlerimizin enerjisi bize daima büyük bir umut verdi. Biz engelleri beraber aşmaya birlikte sorunların üstesinden gelmeye her zaman devam ettik. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan insan odaklı ve hak temelli politikalarda da vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki olsun tüm engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2009 yılında birleşmiş milletler engelli hakları sözleşmesi imzaladık ki bunu ilk imzalayan ülkelerden olduk. Anayasanın 10. maddesinde yaptığımız değişiklikle de engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığa anayasal düzeyde bir güvence kazandırdık. Sosyal hayatta karşılaştıkları her türlü sorunun çözümü ve yaşamdan aktif olarak yer almaları için sosyal politikalar önceliklerimizden en önemlileridir. Bugün memur olarak istihdam edilen engelli birey sayımız 56 bine ulaşmasını sağladık. Özel sektör de yaklaşık olarak 122 bin total da engelli istihdamımız 180 bini aştı” dedi.

“Daha yaşanabilir bir Türkiye için uğraşıyoruz”

Engellilere istihdam sağladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, “İş Birliği ile başlattığımız ‘işe katıl hayata atıl’ projesi. Engelli iş koçluğu uygulaması ile de yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu uygulamayı İş- Kur sayesinde bütün illerimiz de yaygınlaştıracağız. Uzaktan eğitim modülleri geliştiriyoruz. Bunun beraber eğitimlerine ara vermeden eğitimlerini devam ettirmelerine imkan sağlayacağız. Vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay kılmak daha huzurlu kılmak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Türkiye için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.