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Aile Bakanı Selçuk, Amerika’da Türk kadınına övgüler yağdırdı

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen panele katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınlarına övgü yağdırdı.

12 Mart 2019 Salı 09:27
Aile Bakanı Selçuk, Amerika’da Türk kadınına övgüler yağdırdı

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), kadınların politik, ekonomik ve resmi kurumlardaki yerinin güçlendirilmesi temasıyla ABD’nin New York şehrinde bir panel düzenledi. Panele; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

 

New York Westing Times Square Hotel’de düzenlenen panele, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle BM nezdindeki etkinlikler için Amerika’da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Tuğba Nur Sönmez, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yeğeni Rauf Denktaş ve New York başkonsolos muavini Özge Karahan katıldı.

 

Bakan Selçuk, Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York’ta NEYAD’ın düzenlediği paneldeki konuşmasında, “Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir öneme sahiptir” ifadesini kullanan Selçuk, Türkiye’de son 16 yılda kadının insan haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularında önemli yapısal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Selçuk, “Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur. Özellikle anayasamızdaki düzenlemelerle kadın erkek fırsat eşitliği ilkesi en üst düzeyde benimsenmiştir” diye konuştu.

 

Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinin ve eğitim fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Selçuk, son 16 yılda “Haydi Kızlar Okula”, “Baba Beni Okula Gönder” ve “Kardelenler” gibi birçok projenin hayata geçirildiğini anlattı.

 

NEYAD Başkanı Ayşe Nilgün Diptaş ile NEYAD ABD Temsilcisi Mine Anlar’ın destekleriyle gerçekleşen panelde uluslararası oturumda Türk ve yabancı sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ve dünya vatandaşları bir araya geldi.

 

Moderatörlüğünü Give Them a Hand Vakfı Başkanı ve Sivil Toplum Kuruluşları yönetim kurulu üyesi Gordon M. Tapper’ın yaptığı oturumda; Dr. Verna Brooks Mckenzie, yazar ve sanatçı Özge Günaydın, AMAL Alliance kurucusu Danielle De La Fuente ve gazeteci yazar Ayşe Betül Kayahan kadınların karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştı.

 

Panelin açılış konuşmasını yapan Mine Anlar, etkinliğin Dünya Kadınlar Günü kapsamında BM etkinlikleri ile eş zamanlı olarak düzenlenmesi için çalıştıklarını belirterek, “Kadınları ve Kızları Güçlendirme” (Empowering Women And Girls) temalı panelin, kadınların iş hayatında yaşadığı eşitsizliklere ve diğer zorluklara yönelik olduğunu söyledi.

 

NEYAD Başkanı Ayşe Nilgün Diptaş ise nüfusun yarısının kadın olduğunu belirterek, kadının üretime, bilgiye, kültüre ve fikir hayatına katkıda bulunmasını engellemenin, o ülkenin temel kaynaklarının ve fikri sermayesinin yarısının atıl bırakılması anlamına geldiğini söyledi

 

Diptaş, Türkiye İstatistik Kurumunun kadın istatistiklerine göre meslek seçimi noktasında diş hekimliği, eczacılık, güzel sanatlar ve mimari gibi alanlarda kadın sayısının çok olduğunun altını çizdi.



Kadınlar için farkındalık paneli

 

Oturum bölümünde konuşan Dr. Mckenzie, kadın ve kızların güçlendirilmesinin iyi bir çocukluk ve ilkokul eğitimi sayesinde başlayacağını söyledi. Panelde Suriyeli mülteci kadınların sorunlarını dile getiren AMAL Alliance kurucusu Danielle de la Funte ise kadınların eğitilmesi noktasında sürdürülebilir bir etki için mülteci kadınların da ev sahibi kadınlar gibi aynı imkanlarla bilgi edinmeleri gerektiğini ifade etti.

 

Panelin sonunda NEYAD Başkani Ayşe Nilgün Diptaş, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a plaket verdi, Başkan Diptaş daha sonra panele katılan konuşmacılara ve bu etkinliği düzenleyen NEYAD ABD Temsilcisi Mine Anlar’a katkılarından dolayı plaket vererek teşekkür etti.

 

Plaket töreninin ardından NEYAD Yönetim Kurulu, plaket alanlarla ve davetlilerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

NEYAD panelden sonra, toplantıya katılan protokole akşam yemeği verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:27
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