Aile Akademisi o sözleşmenin maskesini düşürdü! Yalanlar ve gerçekler...

Aile Akademisi Derneği, hazırladığı raporunda İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tüm kara propagandaları bir bir çürüttü. “İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında sık kullanılan manipülasyonlar” başlığıyla hazırlanan raporda, fesat sözleşmesinin kadına yönelik şiddeti önlemediği aksine artırdığı, tepki çeken maddelerinin revize edilmesine de izin verilmediği tespit edildi. Sözleşmesi ile ilgili tüm gerçekler:

l “Sözleşme, yerli ve millidir!”

GERÇEK: Avrupa Konseyi CAHVIO Komitesi tarafından Fransa’da hazırlanmıştır. 47 ülkeden 70’e yakın üye hazırlanmasında görev almıştır. Türkiye bir üye ile temsil edilmiştir.

Uygulayanlarda şiddet tavan yaptı

l “Kaldırılırsa şiddet önlenemez, artar.”

GERÇEK: Sadece Türkiye’de değil, sözleşmenin yürürlükte olduğu diğer ülkelerde de şiddet artmaktadır. Dahası İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı ülkeler, şiddetin en yüksek olduğu ülkelerdir. Af Örgütü’nün 2019 yayınladığı rapor da bunu belgelemektedir.

l “İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor.”

GERÇEK: 6284 Sayılı “Aileyi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Kanunu” 2012’de çıkmıştır. Bu kanun 8 yıldan beri yürürlüktedir. Bunun dışında Türkiye’de, toplumsal cinsiyet ideolojisinin esas alındığı 5 tane eylem planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yeni plan ise hali hazırda uygulanmaya devam etmektedir.

l “Değerlerimize uygun olmayan maddeleri değiştirebiliriz, iptal etmemize gerek yok.”

GERÇEK: 81 maddenin sadece 7’sinin bazı bentlerine çekince konulabilmektedir. Asıl tartışma konusu olan maddeler yoktur. Bunlar da sadece göçmenlerle ilgili maddelerdir.

Böyle saptırılıyor

l “Sözleşme kanun değildir, Meclis’te kendi değerlerimize uygun kanun çıkarabiliriz.”

GERÇEK: Anayasa’nın 90. maddesine göre iç hukukun uluslararası sözleşmelere aykırı olması mümkün değildir.

Bilimsel çalışmalar yalanı

l “Karşı çıkanlar marjinal gruplardır.”

GERÇEK: Sözleşmeye halkın her kesiminden kadın ve erkekler karşı çıkmaktadır.

l “Sözleşme ülkelerin ortak kabulüdür.”

GERÇEK: Avrupa Konseyi ülkelerinden Rusya ve Azerbaycan, hiç imzalamamıştır. Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Moldova, Slovakya, Ukrayna ve İngiltere ise imzalamış onaylamamıştır. Polonya da çekiliyor.

9 yıl önce de itiraz edilmişti

l “Eşcinsellik maddesi şiddete dönük.”

GERÇEK: İfadenin geçtiği 4. madde, “Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrım Gözetmeme” başlığı altında düzenleniyor.

l “9 yıl sonra neden gündeme getirildi?”

GERÇEK: Sözleşme belki bazı kesimlerin gündemine yeni girmiş olabilir. Aile Akademisi Derneği olarak sözleşmenin imzalandığı tarihlerden itibaren konuyla ilgilendik; araştırma, rapor, makaleler yayınladık. Bu çalışmaları ilgililere/yetkililere ulaştırdık. Bunun dışında seminerler yaparak, ziyaretlerde bulunarak sivil toplum kuruluşlarını ve ilgilileri uyarmaya çalıştık. Yaptığımız basın açıklamalarıyla siyasileri ve halkımızı uyarmaya gayret ettik.