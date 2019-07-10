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AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be ahlaksızlar! Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM’nin PKK destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal karara sert tepki gösterdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be ahlaksızlar! Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) dün HDP eski Eş Genel Başkanı, PKK destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal karar masaya yatırıldı.

Türkiye Demirtaş’a tazminat ödeyecek

AİHM, Demirtaş’ın 2005’te terör örgütü PKK’nın o dönemdeki medya organlarından Roj TV’de katıldığı bir programda, teröristbaşı Öcalan’ı “Kürtlerin lideri” olarak tanımlayıp Kürt sorununun çözümünde rol oynayabileceğini söylediği için cezaya çarptırılmasını, insan hakları ihlali saydı. Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan 10’uncu maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye, Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 3 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.

“Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!”

Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM’nin Demirtaş’ın skandal sözlerini ifade hürriyeti olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu’nun konu hakkındaki yorumları şu şekilde:

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Manşetlerin Dili
  5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  6. AİHM
  7. Selahattin Demirtaş

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