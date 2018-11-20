AİHM'in Demirtaş kararı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in kararı üzerine, Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaptı20 Kasım 2018 Salı 16:55
ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı üzerine, Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.
Avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin AİHM'e yapılan başvuru hatırlatılarak, mahkemenin kararını verdiği ifade edildi.
Dilekçede, bu kararın ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri gereği Demirtaş için tahliye kararı verilmesi istendi.
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