0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.

09 Nisan 2019 Salı 19:21
AİHM'e Türk kadın yargıç!

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:21
  1. Saadet Yüksel
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
    1. Karabükspor’da Giresunspor maçı..
    2. GÜNCELLEME - Denizli'de okul..
    3. Gaziantep'te yıldırım isabet eden..
    4. FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın..
    5. Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si..
    6. Bakan Soylu, polis teşkilatını..
    7. Selahattin Kılıçsallayan'dan gümüş..
    8. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    9. AİHM'e Türk kadın yargıç!
    10. ABD'de acil durum ilan edildi
    11. Şanlıurfa’da yağışlar sele neden oldu
    12. Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili..
    13. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    14. Konyaspor, Sivasspor maçı..
    15. Rize’de ormanlık alanda yangın
    16. Türk Polis Teşkilatının 174. yıl..
    17. Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye..
    18. İstanbul’daki seçimlere ilişkin..
    19. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    20. Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    21. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar..
    22. Özel çocuklar "yaşamın ritmi" için..
    23. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    24. “Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma”..
    25. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    26. Karaman'daki uyuşturucu operasyonuda 3..
    27. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    28. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    29. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    30. Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer