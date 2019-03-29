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AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin Mayıs 2017'de sona ermesinin ardından başlayan seçim süreci kapsamında önerilen 3 kişilik aday listesi, AKPM Hakim Seçim Komisyonu tarafından uygun bulundu

29 Mart 2019 Cuma 16:57
AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM), Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin Mayıs 2017'de sona ermesinin ardından başlayan hakim seçim süreci kapsamında önerilen 3 kişilik aday listesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu tarafından uygun bulundu.

Alınan bilgiye göre, AİHM'de görev yapacak hakimin belirlenmesi amacıyla Türkiye tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel, AKPM Hakim Seçim Komisyonu'na önerildi.

Paris'te bugün yapılan mülakatlar sonucunda adayların olumlu bulunduğu ve 3 kişilik hakim seçim listesinin AKPM Genel Kurulu'na olumlu görüşle iletileceği bildirildi.

Türkiye'nin listesinde bulunan Prof. Dr. Necati Polat Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde, Doç. Dr. Saadet Yüksel de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Başkanı olarak görev yapıyor.

Bundan sonraki süreçte 9 Nisan'da yapılacak AKPM Genel Kurulu'nda konsey üyesi ülkelerin milletvekillerince oylanarak üç aday arasından belirlenen isim, Türkiye adına AİHM hakimi olarak görev yapacak.

Seçilen aday, teamüllere göre Strazburg'da 1 Temmuz'da yeni görevine başlayacak ve görev süresi 9 yıl olacak.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:57
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