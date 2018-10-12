0553 313 94 23

AİHM'den Türkiye açıklaması geldi

Avrupa Konseyi, AİHM içtihatlarını daha iyi uygulanması yönünde ülkemize tavsiyede bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 16:56
AİHM'den Türkiye açıklaması geldi

Avrupa Konseyi’nin, savcıların ve ceza mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarını daha iyi uygulaması için Türkiye'ye tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Avrupa Konseyi ve Türk Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen gayri resmi toplantılarda şu anda kaldırılmış olan olağanüstü hal uygulamasının uzun dönem etkilerini masaya yatırdı.

Toplantıya, Türkiye’den Adalet Bakanlığı dışında İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Olağanüstü Hal Uygulaması Araştırma Komisyonu ile Yargıtay Mahkemesi temsilcileri katıldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AİHM içtihatları çerçevesinde ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü konuları ele alındı. Ayrıca Avrupa Konseyi heyeti, Türkiye’de “yargılama öncesi tutukluluğun uzatılmasıyla ilgili endişelerini” dile getirdi ve “Türk Ceza Kanunu’nda da yer alan diğer alternatif önlemlerin uygulanmasının önemine” değindi.

AİHM içtihatları uygulansın

Terörle mücadele yasasının geniş bir şekilde yorumlanması, soruşturmalarda prosedür gecikmeleri ele alınırken, görüşmelerde Avrupa Konseyi heyeti, Türkiye’ye, savcıların ve ceza mahkemelerinin, AİHM içtihatlarını daha iyi yorumlayıp, uygulamalarını sağlama konusunda gerekli ek tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Konseyi ve Türk yetkililer arasındaki çalışma grubu, bir sonraki toplantısı, gelecek ay Strazburg’da düzenlenecek.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:56
  1. Ankara
  2. AİHM
  3. Avrupa Konseyi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    1. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    2. Bağcılar Eğitim ve Araştırma..
    3. Doğum çantanızı hazırladınız mı?
    4. Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa..
    5. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    6. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili..
    7. Batman'da 1 terörist yakalandı
    8. ABD'li casus papaz Brunson salındı,..
    9. Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız..
    10. Her gün bir demeti tiroide şifa vesilesi
    11. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    12. Türkiye'nin en güvenilir şehri belli..
    13. Boyun, yüz ve koltuk altı temizliği ne..
    14. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu..
    15. 19 yaşındaki teröristten kan donduran..
    16. Bebekler susuzluğa karşı daha hassas..
    17. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    18. Yusuf Nazik isim vermişti! 1 kişi..
    19. Bebeğimin gazını nasıl çıkartabilirim?
    20. ABD basını duyurdu! Casus Brunson'a..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama