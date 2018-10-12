AİHM'den Türkiye açıklaması geldi

Avrupa Konseyi’nin, savcıların ve ceza mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarını daha iyi uygulaması için Türkiye'ye tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Avrupa Konseyi ve Türk Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen gayri resmi toplantılarda şu anda kaldırılmış olan olağanüstü hal uygulamasının uzun dönem etkilerini masaya yatırdı.

Toplantıya, Türkiye’den Adalet Bakanlığı dışında İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Olağanüstü Hal Uygulaması Araştırma Komisyonu ile Yargıtay Mahkemesi temsilcileri katıldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AİHM içtihatları çerçevesinde ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü konuları ele alındı. Ayrıca Avrupa Konseyi heyeti, Türkiye’de “yargılama öncesi tutukluluğun uzatılmasıyla ilgili endişelerini” dile getirdi ve “Türk Ceza Kanunu’nda da yer alan diğer alternatif önlemlerin uygulanmasının önemine” değindi.

AİHM içtihatları uygulansın

Terörle mücadele yasasının geniş bir şekilde yorumlanması, soruşturmalarda prosedür gecikmeleri ele alınırken, görüşmelerde Avrupa Konseyi heyeti, Türkiye’ye, savcıların ve ceza mahkemelerinin, AİHM içtihatlarını daha iyi yorumlayıp, uygulamalarını sağlama konusunda gerekli ek tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Konseyi ve Türk yetkililer arasındaki çalışma grubu, bir sonraki toplantısı, gelecek ay Strazburg’da düzenlenecek.