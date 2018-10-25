AİHM'den terörist başı Fetullah Gülen'in avukatına ret
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in bir süre avukatlığını yapan, yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Abdulkadir Aksoy'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini kabul etmedi.25 Ekim 2018 Perşembe 13:53
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aksoy, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz 2016'da tutuklandı.
Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Aksoy, daha sonra 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
Sağlık sorunları sebebiyle tutulma koşullarının kötü muamele teşkil ettiğini ileri süren Aksoy, Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye edilmesini istedi.
Yüksek Mahkeme, Aksoy’un serbest bırakılmasına ilişkin tedbir talebini reddetti. Aksoy'un farklı tarihlerdeki tedbir talepleri de reddedildi.
Bunun üzerine Abdulkadir Aksoy, AİHM'e tedbiren tahliye talebiyle başvurdu.
AİHM'in talebi üzerine Adalet Bakanlığınca, Aksoy'un cezaevindeki tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere ilişkin bilgi verildi.
AİHM'den ret kararı
Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, Aksoy'un şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti.
Darbe girişiminden önce açılan ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında Aksoy hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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