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AİHM'den terörist başı Fetullah Gülen'in avukatına ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in bir süre avukatlığını  yapan, yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırılan Abdulkadir Aksoy'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı  tedbiren tahliye talebini kabul etmedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:53
AİHM'den terörist başı Fetullah Gülen'in avukatına ret

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aksoy, FETÖ'nün darbe girişiminin  ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  26  Temmuz 2016'da tutuklandı.

Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Aksoy, daha  sonra 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Sağlık sorunları sebebiyle tutulma koşullarının kötü muamele teşkil  ettiğini ileri süren Aksoy, Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye  edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, Aksoy’un serbest bırakılmasına ilişkin tedbir talebini  reddetti. Aksoy'un farklı tarihlerdeki tedbir talepleri de reddedildi.

Bunun üzerine Abdulkadir Aksoy, AİHM'e tedbiren tahliye talebiyle  başvurdu.

AİHM'in talebi üzerine Adalet Bakanlığınca, Aksoy'un cezaevindeki  tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere ilişkin bilgi verildi.

AİHM'den ret kararı

Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, Aksoy'un  şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti.

Darbe girişiminden önce açılan ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan 75  sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında Aksoy hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası  verilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:53
  1. Ankara
  2. FETÖ

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